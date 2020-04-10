До 30 апреля продлен срок приема заявлений на поступление в Военный учебный центр при ИГУ

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок приема заявлений от студентов для поступления на обучение в Военный учебный центр при ИГУ продлен до 30 апреля. Изменение сроков связано с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и минимизацией рисков для здоровья.

– Заявления студенты должны подавать у себя на факультетах и в институтах, в том числе, по электронной почте. Взамен они получат направления в военные комиссариаты по месту прикрепления на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, который смогут пройти ориентировочно в мае или июне, – сказал заместитель начальника военного учебного центра при ИГУ Александр Салтыков.

Как сообщает пресс-служба вуза, также к маю кандидату необходимо подготовить результаты анализов из поликлиники, к которой он прикреплен, заказать ряд справок с учетом работы соответствующих учреждений и сроков их изготовления.

Этап сдачи нормативов по физической подготовке ориентировочно назначен на июнь-июль.

Напомним, подать заявление на конкурс для прохождения военной подготовки в ВУЦ могут первокурсники-бакалавры и студенты первых и вторых курсов со сроком обучения пять лет.

ВУЦ при ИГУ начал работу с сентября 2019 года. В Центре студенты университета в дополнение к основной гражданской специальности получают военную профессию – командир мотострелкового отделения и старший мотострелок, а также военный билет и первое воинское звание – сержант и рядовой запаса

Подробная информация о ВУЦ и правилах поступления размещена на сайте ИГУ.