Дошкольники Ангарска участвуют в чемпионате ранней профориентации BabySkills

Ангарск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Пилотный чемпионат ранней профориентации BabySkills стартовал 26 ноября в ангарском детском саду № 103. Дошкольники будут соревноваться в 10 компетенциях, среди которых: конструктор, строитель, инспектор дорожного движения и другие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Минобразования региона.

Мероприятие проводится в рамках третьего регионального чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по методике WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное образование». В чемпионате принимает участие 15 детских садов Ангарского городского округа.

Организаторы чемпионата будут развивать у воспитанников детских садов навыки практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях, совершенствовать у ребят способность к самостоятельной работе, закрепить у них начальные представления о профессии, воспитать интерес к ней. Чемпионат призван повысить уровень педагогического мастерства у педагогов по ранней профориентации.

– Детский сад №103 Ангарска уже три года является федеральной пилотной площадкой по ранней профориентации. У детского учреждения есть своя программа развития. Они напрямую контактируют с учреждениями среднего профессионального образования и организации по формированию ранней профориентации, – отметила министр образования региона Валентина Перегудова.