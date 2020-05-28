ЕГЭ в 2020 году будут сдавать около 13 тысяч человек в Иркутской области

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 13 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2020 году в Иркутской области. Об этом сообщил руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования региона Максим Парфенов на пресс-конференции 26 мая.

Он пояснил, что из-за пандемии COVID-19 количество участников ЕГЭ немного сократилось. В настоящее время точное число тех, кто будет сдавать экзамены, уточняется.

По информации начальника управления общего и дополнительного образования Минобра Иркутской области Ирины Лебедевой, изначально в нынешнем учебном году в Приангарье было зарегистрировано 15 тысяч 570 участников итоговой аттестации, из них выпускники 2020 года – 14 тысяч 124 человека.

Напомним, единый госэкзамен в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют в дальнейшем поступать в вузы. Предполагается, что основной период сдачи ЕГЭ продлится с 3 по 23 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и информатику, 22 и 23 июля по плану – иностранный язык.

– Есть два резервных дня основного периода – 24 и 25 июля. В первый из этих дней можно сдавать все экзамены, кроме русского и иностранного языка, во второй – все предметы без исключений. Кроме того, запланирован дополнительный период сдачи – первая неделя августа плюс резервный день 8 августа – для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать ЕГЭ в первую волну, – рассказал Максим Парфенов.