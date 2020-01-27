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Образование
27.01.2020

En+ Group подвела итоги сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб»

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о подведении итогов седьмого главного сибирского робототехнического фестиваля «РобоСиб», который прошел в Иркутске 23 и 24 января. Победителями и призерами в различных номинациях стали 76 из 164 команд, принимавших участие в соревнованиях.

«РобоСиб-2020» стал самым представительным за всю историю проведения фестиваля. Его участниками стали около 800 школьников из 5 регионов России и КНР. Гостями робототехнического фестиваля стали более 5000 человек. Из 164 команд школьников и студентов, принимавших участие в соревнованиях, 76 стали обладателями наград «РобоСиба». Среди победителей и призеров – команды из Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия, Санкт-Петербурга, и Китая. Соревнования проводились по 9 направлениям. Впервые состоялись Кубок Сибири по экстремальной робототехнике, состязания по направлениям AutoNet 10+ и 14+.

Путевки на двенадцатый Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест», который пройдет в марте в Москве, получили четыре команды: первое место в региональном этапе олимпиады школьников «Робофест» в младшей группе завоевала команда Winners из Красноярска, в старшей группе - «Снежный барс» из Братска. Первыми в направлении Hello, Robot! LEGO РобоФишки (младшая группа) стали ребята из команды «Легион 1» (Иркутск), победителями в направлении Hello, Robot! LEGO РобоПутешественник (старшая группа) – команда «Айтишники» (Иркутск).

Обладателем путевки на FIRST Russia Robotics Championship в Красноярск стала команда «Гоблины» из Иркутска, занявшая второе место в номинации «Игра» направления FIRST LEGO League. Абсолютным победителем этого направления стала команда Siberian Hearts из Красноярска. В номинации Inspire Award направления FIRST Tech Challenge победу одержала команда Stardust Crusader из Зеленогорска. А среди самых маленьких участников фестиваля в направлении FIRST LEGO League Junior лучшими стали команды «НаноЗвери» из Красноярска и «Юные робототехники» из с. Кабанск республики Бурятия

Компания En+ Group вручила 10 командам сертификаты на приобретение робототехнического оборудования на общую сумму 100 000 рублей.

Помимо основной программы соревнований для детей, на «РобоСибе» работала образовательная программа от LEGO Education для тренеров и наставников робототехнических команд, а также учителей и воспитателей, желающих освоить направление «Робототехника» для своей профессиональной деятельности. Тренинги и мастер-классы посетили 59 действующих и потенциальных тренеров юных инженеров.

С публичной лекцией перед гостями и участниками фестиваля выступила Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники. Она рассказала об изменениях в мире с появлением роботов и о том, какие профессии, связанные с робототехникой, ждут нас в будущем.

В 2020 году на «РобоСибе» также работала большая интерактивная программа, включающая огромный конструктор с аниматорами и гоночную трассу с радиоуправляемыми машинками, шоу трансформеров, крио- и научно-экспериментальное и битбокс-шоу, мастер-классы, на которых гости сделали 80 роботов-подвесок, раскрасили 100 роботов из дерева, расписали 400 роботов-пряников, освоили навыки авиа- и 3D-моделирования. Кроме того, работали выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Жидкости и газы». Вместе с Иркутским планетарием гости фестиваля построили гигантскую модель Солнечной системы, а с сотрудниками Байкальского интерактивного экологического центра создали проект города будущего.

На «РобоСибе» работала площадка по сбору вторсырья и отработавшей свой срок мелкой бытовой техники от иркутской компании REUS. Всего волонтеры приняли на переработку 160 кг батареек, 10 кг лампочек, 30 кг пластиковых бутылок и 3 кг пластиковых стаканчиков, 50 кг макулатуры, 10 кубометров электроприборов. Кроме того, весь мусор, образовавшийся в результате проведения фестиваля, также отправился на переработку, включая 100 кг бумаги, задействованной в бумажном шоу.

Информационные партнеры «РобоСиба-2020»: журнал «Популярная механика», радио МСМ, сайт Irk.ru.

СПРАВКА:

  • Главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» проводится с 2013 года. За 7 лет в соревнованиях приняли участие около 4300 школьников и студентов. За это время участники «РобоСиба» сконструировали около 1200 роботов, среди них — роботы-чистильщики, которые помогали волонтерам экологической акции компании En+ Group «360» убирать мусор на Байкале. Победители фестиваля не раз представляли Россию на международных соревнованиях по робототехнике в Америке, Европе и Азии. Фестиваль проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Подробная информация и новости публикуются в аккаунтах фестиваля в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

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