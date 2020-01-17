En+ Group проведёт в Иркутске VII-й сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб»

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, проведёт в Иркутске 23 и 24 января седьмой главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Он пройдёт в «Сибэкспоцентре», его участниками станут около 800 школьников и студентов из шести регионов России. В соревнованиях впервые примет участие команда из КНР. Компания En+ Group проведет в Иркутске 23-24 января главный робототехнический фестиваль «РобоСиб». Он пройдет в седьмой раз, начиная с 2013 года. Участниками «РобоСиба» станут около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет из 6 регионов России. На главный сибирский робототехнический фестиваль съедутся юные инженеры и их тренеры из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Слюдянки, Усолья-Сибирского и других населенных пунктов Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Самары и Санкт-Петербурга. Впервые в фестивале примет участие команда из Китая. Всего на фестиваль зарегистрировались 164 команды юных робототехников. Они сразятся в 9 соревновательных дисциплинах, среди которых появились новые направления – AutoNet 10+ и 14+, Кубок Сибири по экстремальной робототехнике. Победители отдельных направлений примут участие в 12-м Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест», который пройдет в Москве с 18 по 21 марта 2020 года, а также в соревнованиях FIRST Russia Robotics Championship, которые состоятся в Красноярске с 13 по 15 февраля 2020 года. Помимо основной программы соревнований для детей, на «РобоСибе» будет работать образовательная программа от Lego Education для тренеров и наставников робототехнических команд, а также учителей и воспитателей, желающих освоить направление «Робототехника» для своей профессиональной деятельности. Тренинги помогут освоить методику преподавания базовых навыков программирования для детей 4-6 лет и обучения в игровой форме. В 2020 году, кроме соревнований роботов и образовательного блока, на «РобоСибе» планируется большая интерактивная программа, которая будет интересна не только участникам соревнований. Для всех гостей будет доступен огромный конструктор с аниматорами и гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками, трансформеры Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон покажут свое шоу и будут готовы сфотографироваться со всеми желающими. На площадке фестиваля также пройдут мастер-классы по изготовлению робота-подвески из проволоки и росписи деревянного робота, авиа- и 3D-моделированию. Кроме того, на «РобоСибе» будет работать выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Жидкости и газы». Вместе с Иркутским планетарием гости фестиваля построят гигантскую модель Солнечной системы, а с сотрудниками Байкальского интерактивного экологического центра создадут проект города будущего. На торжественном открытии, которое состоится 23 января в 17:30, гостей ждут световое и бумажное шоу, а также выступление группы Bangla. Вход на все мероприятия свободный. По сообщению пресс-службы En+ Group Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

иркутская область

иркутскэнерго

сфо Тэги: View the discussion thread.