Еще два кандидата выдвинуты на пост ректора ИГУ

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост ректора ИГУ выдвинуты еще две кандидатуры: проректор по научной работе и международной деятельности Константин Григоричев – от администрации, директор Пединститута ИГУ Александр Семиров – от этого подразделения, сообщили Телеинформу в пресс-службе университета.

Напомним, ранее на эту должность уже были выдвинуты врио главы вуза Александр Шмидт, экс-ректор Александр Аргучинцев, проректор по учебной работе Алексей Вокин и директор ИМЭИ Михаил Фалалеев.

Последний срок внесения кандидатур – 22 января, а 24 января запланировано их утверждение аттестационной комиссией. Аттестация кандидатов пройдет 18 февраля 2020 года.