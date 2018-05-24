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25.05.2018

Евгений Стекачев наградил лучших учителей и учеников гимназии №2

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги конкурсов «Лучший ученик-2018» и «Лучший учитель-2018» подвели в гимназии №2 микрорайона Университетский в Иркутске. Победители получили стипендии от председателя думы Иркутска, депутата по избирательному округу №28 Евгения Стекачева.

Как сообщает пресс-служба думы, общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

Премиями за отличную учебу и другие достижения, а также за педагогическое мастерство в гимназии награждают ежегодно. Этой традиции более 10 лет. Ее заложил первый директор учреждения Николай Абаринов, а Евгений Стекачев поддержал.

– Я курирую этот конкурс с 2009 года, с тех пор, как впервые был избран депутатом Думы. В 2014 году к нам присоединилась школа №55, которая также находится в Университетском. Задача конкурса – поощрить одаренных детей и талантливых педагогов, поднять статус образовательной организации, – пояснил Евгений Стекачев.

Призовой фонд распределяет между победителями коллектив школы. Примечательно, что лучших учителей выбирают сами ученики – в течение года преподаватели набирают баллы по определенным критериям.

Лучшие ученики определяются по итогам трех этапов: «Портфолио» (успехи в учебе, участие в школьных и общественных мероприятиях и олимпиадах, достижения в творчестве, науке и спорте и так далее); «Интеллектуальный тур» и «Самопрезентация». Полученные баллы суммируются.

– Для нас эта церемония вручения премий, посвященных памяти Николая Николаевича Абаринова, стала традицией. Так мы подводим итоги учебного года. В этом году более 80% наших гимназистов принимали участие в тех или иных конкурсах, конференциях и других мероприятиях. Таким образом, почти каждый ученик внес свой вклад в повышение престижа нашей гимназии, – отметил директор гимназии №2 Дмитрий Рублевский.

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