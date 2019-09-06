Филиал БГУ в Братске намерены закрыть

Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский филиал Байкальского государственного университета планируется закрыть. Причиной стало решение руководства головного учебного заведения и региональных властей оптимизировать расходование бюджетных средств и прекратить прием в вуз студентов на бесплатной основе. Об этом сообщает пресс-служба братской мэрии. В городе в связи с этим прошли протесты. По мнению протестующих, это решение не учитывает социальных последствий шага. Закрытие вуза приведет к тому, что молодежь будет вынуждена уезжать из Братска в другие города, считают в местной администрации. – Мы считаем, что филиал БГУ нужен городу Братску! — на месте прокомментировала ситуацию директор филиала Елена Епифанцева. – Это – кузница, которая формирует человеческий капитал города. Люди, имеющие знания, опыт, навыки, окончив вуз, работают на предприятиях и в организациях города и всей области, развивая экономику региона. Это особенно важно для нашей территории, приравненной к районам Крайнего Севера, где наблюдается значительный отток населения. Удержать, закрепить население в городе – это государственная задача, поставленная правительством РФ. Она отмечена и в концепции развития Иркутской области. К сожалению, мы не можем достучаться до регионального правительства. Наши обращения к губернатору не возымели силу. Только он и правительство Иркутской области могут решить проблему – обратиться в министерство с тем, чтобы нам выделили бюджетные места и дополнительное финансирование. Елена Епифанцева подчеркнула, что сейчас около 700 студентов обучаются в филиале, и все они «будут выброшены на улицу», если учебное заведение закроют. – Далеко не у всех есть возможность перевестись в Иркутск, — сказала она. – Нам предлагается вариант: переход студентов-экономистов в Братский государственный университет. Но по ряду наших направлений БрГУ не аккредитован, например, по экономике нефтегазового комплекса. Поэтому студентам надо будет в другой город ехать, а это далеко не каждый может себе позволить. Более того, 50 сотрудников нашего вуза пойдут на улицу по сокращению: наши замечательные преподаватели, кандидаты и доктора наук останутся без работы. Видя бездействие региональных властей, студенты обратились к мэру города Сергею Серебренникову с просьбой привлечь внимание к проблеме федеральных органов власти. Тот обратился с запросом в министерство образования и науки РФ, сообщил о происходящем депутату Государственной Думы Сергею Тену и подготовил обращение на имя Владимира Путина. – Уже не впервые Байкальский государственный университет предпринимает попытки по закрытию филиала в Братске, – сказал мэр города Сергей Серебренников. – Мы помним, как это было в Усть-Илимске с аналогичным филиалом. И мы не можем допустить, чтобы филиал БГУ был закрыт. Это лишит нашу молодежь возможности получать образование, в том числе и по тем специальностям, которым обучают в филиале БГУ. Обучаются в этом вузе не только братчане, но и жители северных территорий Иркутской области. Учатся и молодые ребята из территорий, попавших в зону затопления – из Тулуна, Нижнеудинска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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