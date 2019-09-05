Фонд Андрея Чернышева продолжает реализацию программы по привлечению в Братск медицинских специалистов

Братск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В детской городской больнице Братска решают проблему нехватки узких специалистов. В следующем году ряды сотрудников пополнят сразу шесть молодых врачей. Таким образом в медучреждении кадровая проблема будет решена.

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Андрея Чернышева, сейчас будущие врачи проходят ординатуру по целевому направлению в Иркутском государственном медицинском университете – пятеро на бюджетной основе, еще одна на коммерческих условиях. Оплатить обучение молодой братчанке помогли в благотворительном фонде Андрея Чернышева «Сибирский Характер». 5 сентября был подписан договор о финансировании подготовки детского врача-офтальмолога.

– Наша программа по привлечению в северные территории Приангарья молодых медспециалистов действует четвертый год, – отметил основатель фонда «Сибирский Характер», депутат Государственной думы РФ от Приангарья Андрей Чернышев. – Программа доказала свою эффективность. При поддержке нашего Фонда прошли обучение уже более 30 специалистов. Кстати, в детской городской больнице работают 12 молодых медиков, которые отучились и приехали работать в Братск. Еще несколько человек продолжают обучение.

Как отметила главный врач больницы Галина Андреева, учреждение остро нуждается в детском офтальмологе, и программа фонда поможет гарантированно закрыть эту потребность.