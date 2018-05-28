Игорь Бычков - о судьбе Белого дома: бывшая библиотека ИГУ будет встроена в общественно-культурное пространство города

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание Общественного совета при ИГУ состоялось на днях в Иркутске и было посвящено будущему Белого дома – здания, в котором много лет размещалась университетская библиотека.

Сейчас особняк купцов Сибиряковых, позднее ставший резиденцией иркутских генерал-губернаторов, а после и библиотекой ИГУ, нуждается в реконструкции. Как сообщил и.о.ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков на встрече с редакторами иркутских СМИ, в планах – встроить Белый дом в общегородское пространство.

Ранее была предложена концепция превратить Белый дом в выставочный комплекс, посвященный истории ИГУ. На заседании Ученого совета университета 25 мая руководство вуза вернулось к этой теме. Создана специальная комиссия, которая займется темой перепрофилирования Белого дома, – она уже начала сбор и рассмотрение предложений о том, как включить бывшую библиотеку в общегородское пространство.

- На сегодня есть понимание необходимости крупномасштабной реконструкции этого здания - и снаружи, и внутри, - отмечает Игорь Бычков. - В рамках традиций сохранения исторических сооружений мы считаем, что хотя бы часть здания (второй этаж – там, где губернаторский зал) можно сделать доступной для жителей и гостей города. В том числе, для проведения там каких-то деловых, политических, культурных, образовательных мероприятий, не обязательно связанных с университетом.

Игорь Бычков напомнил, что ИГУ занимает немало исторических зданий, в отличие от других вузов Иркутска.

- Их дальнейшее использование университетом должно быть выстроено с учетом того, что в будущем они могут стать общегородскими, общеобластными, а может, и общесибирскими площадками. Они, конечно, требуют реставрации. Но эффект от дальнейшего использования этих зданий, на наш взгляд, будет связан даже не столько с тем, что ими сможет воспользоваться и город, сколько с вовлечением наших студентов во все эти процессы, в общегородскую жизнь, - считает Игорь Бычков.