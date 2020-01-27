ИГУ и ИРНИТУ вошли в число стабильных вузов России

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет, согласно проверке результативности работы научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки России, отнесён ко второй категории вузов, характеризующихся как «стабильные». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Соответствующий приказ издан в конце декабря 2019 года, в нём опубликованы результаты по 89 научным организациям и 192 вузам.

В перечень вошли образовательные организации высшего образования, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Все они поделены на три категории: в первую вошли 32 вуза, во второй категории – 96, в третьей – 64.

Согласно правилам оценки результативности, первая категория – научные организации-лидеры, вторая категория – стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность, третья категория – научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.

Вместе с ИГУ во вторую категорию вошел только один вуз Прибайкалья – ИРНИТУ. Также, из ближайших, два красноярских – Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Всего во вторую категорию, наряду с остальными, вошли восемь национальных исследовательских университетов и шесть федеральных университетов.

Ещё четыре вуза Байкальского региона вошли в третью категорию: Братский государственный университет, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Забайкальский государственный университет.

Отметим, опубликованный список является результатом второго этапа оценки результативности (за 2016-2018 годы), в рамках которого оценивались многопрофильные организации. Эксперты анализировали научные результаты и оценивали организации как площадки для исследовательской деятельности. Как отметил вице-президент РАН Алексей Хохлов (в интервью порталу «Поиск») – «финальную оценку принимала Межведомственная комиссия, основываясь на наукометрических показателях, заключениях ведомственных комиссий и экспертизы РАН».