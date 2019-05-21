ИГУ не намерен сокращать скидки на обучение для коммерческих студентов

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скидки на обучение не уменьшатся, университет сохранит их на уровне прошлых лет – такое решение принял Ученый совет ИГУ на прошедшем в середине мая заседании. Таким образом, обучение в вузе в 2019-2020 учебном году по некоторым направлениям обойдется студентам меньше на 45%, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, впервые скидки на обучение в ИГУ начали действовать в 2015 году.

– Университет заинтересован в успешных студентах, ведь тяга к знаниям ведет к более глубокому освоению специальности, что, в свою очередь, поднимает конкурентоспособность выпускника и дает ему хороший задел для построения своей жизненной траектории. Одним из рычагов или, точнее, методов достижения этой цели является введенная в ИГУ система мотивирующих скидок как для нынешних студентов, так и для тех, кто планирует поступить. Могу сказать, что из-за высокой конкуренции и недостаточных для прохождения баллов ЕГЭ зачастую на бюджет не проходят многие способные абитуриенты. Для них существующая система скидок дает великолепный шанс все же получить современное классическое образование в Иркутском государственном университете, – сказал ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Отметим, что Ученый совет также сохранил скидки для иностранных студентов, введенные в прошлом году. Их действие распространяется на тех, кто поступает после окончания подготовительного факультета и курса «Русский язык как иностранный» в ИГУ, уже обучающиеся (начиная с первого курса) – по итогам промежуточных аттестаций, а также поступающие в магистратуру или аспирантуру после окончания программ бакалавриата ИГУ.

Также отметим, что для поступающих по направлениям бакалавриата скидка по результатам ЕГЭ устанавливается на весь период обучения. Условие одно – успешная сдача экзаменационной сессии в установленные сроки в соответствии с учебным планом.

Продолжает действовать правило, введенное в 2016 году и предусматривающее увеличение размера скидки. Студент может быть переведен в другую, более высокую процентную категорию при условии успешной сдачи сессий по итогам учебного года.

Положение о скидках доступно по ссылке .