ИГУ приветствовал своих первокурсников

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Для 2500 первокурсников Иркутского государственного университета учебный год начался с торжественного мероприятия, которое прошло в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Традиционно университет для своих новых студентов приготовил великолепную творческую программу, сообщает пресс-служба ИГУ. Открыли ее лазерное шоу и номер танцевального коллектива «Инсайт». Также выступили творческие коллективы Центра культуры и досуга ИГУ – арт-группа «Высшая школа», ансамбль танца «Реверанс», ансамбль бального танца «Вдохновение». Ведущими мероприятия стали известные иркутские шоумены Сергей Ватяков и Николай Чистиков. Со сцены театра первокурсников приветствовал врио ректора профессор Александр Шмидт. Глава вуза отметил, что поступившие в этом году абитуриенты вместе с университетом открывают двери в новое столетие высшего образования Восточной Сибири и Дальнего Востока. Также Александр Шмидт подчеркнул, что ИГУ предоставляет своим студентам широкие возможности для реализации: – Вы встретитесь здесь с преподавателями высочайшей квалификации, учеными с мировым именем. Ведь не случайно ИГУ – единственная научная организация, в которой выполняется наибольшее количество грантов, предоставленных крупнейшими научными фондами Российской Федерации. А это значит, что у вас есть возможность совершать настоящие научные открытия, которые нужны всему человечеству. Кроме этого, вас ждут разнообразные творческие коллективы и спортивные секции. Вы можете попробовать получить первичные навыки коммуникации, управления, организационной работы и в этом вам готова помогать первичная профсоюзная организация студентов университета. Постарайтесь оптимально использовать свои возможности и возможности ИГУ. Уважаемые первокурсники, с Днем знаний! На мероприятии вчерашние школьники впервые услышали студенческий гимн «Гаудеамус», исполнил который Академический хор молодежи и студентов ИГУ, дали клятву первокурсников, а также познакомились с руководством вуза, директорами институтов и деканами факультетов, первыми лицами города Иркутска и Иркутской области, а также членами Попечительского совета ИГУ. К первокурсникам обратилась председатель первичной профсоюзной организации студентов ИГУ Маргарита Цыганова, которая сказала о всемерной поддержке, которую профком оказывает студентам вуза. – Вы сделали правильный выбор. Вы поступили в Иркутский государственный университет, значит, вы уже думаете о своем будущем. Знайте, мы поможем вам реализовать все идеи. Создайте свой проект в университете, а мы будем рядом. Традиционно 1 сентября прошло чествование лучших абитуриентов, получивших наивысший балл ЕГЭ и победивших в предметных олимпиадах. Таких в этом году 11 человек. Всем им глава ИГУ Александр Шмидт вручил студенческие билеты. Кроме того, двое из них удостоились отдельных подарков. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил студенту отделения гуманитарно-эстетического образования Педагогического института Дмитрию Федотову сертификат на билеты в Москву. Председатель Попечительского совета ИГУ Сергей Ерощенко – сертификат на водную экскурсию студентке химического факультета Анне Чиндявской. Первокурсников ИГУ со сцены драмтеатра поздравили почетные гости. В частности, директор Иркутского академического драматического театра, член Попечительского совета ИГУ Анатолий Стрельцов сказал: – Вам несказанно повезло. Вы будете учиться в лучшем университете страны, имеющим 100-летнюю красивую мудрую историю. В университете, который расположен в историческом центре города, рядом с академическим театром имени Охлопкова. Вы будете жить и учиться рядом с жемчужиной мира – великим озером Байкал. Уверен, что непосредственная близость к этим культурным объектам и местам обязательно скажется на ваших человеческих качествах. Хороших вам знаний и красивых студенческих лет! Председатель Законодательного собрания Иркутской области, член Попечительского совета ИГУ Сергей Сокол отметил: – Для вас, вчерашних школьников, это особый, ответственный день – начало взрослой жизни. Сейчас у вас расправились крылья, вы будете учиться тому, что выбрали сами. Очень важно, что вы поступили именно в Иркутский государственный университет, ведь это не только старейший вуз региона, который отметил 100-летний юбилей, это высочайшая марка в высшем образовании Приангарья. Особенно хочу отметить прекрасных преподавателей университета, которые стали наставниками многих поколений успешных и влиятельных людей, сейчас известных далеко за пределами нашей области. И конечно, университет дает гораздо больше, чем просто знания. Это общение, единомышленники, это дружба, которая сохранится на всю жизнь. Уверен, с таким началом вас ждут прекрасные перспективы, и у вас все еще впереди. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Попечительского совета ИГУ Сергей Тен подчеркнул: – Абсолютно уверено говорю вам, что те специальности и профессии, которые вы выбрали, безусловно востребованы всеми без исключения предприятиями и учреждениями, которые входят в состав Попечительского совета ИГУ. Госуниверситет – это наша гордость, это тот вуз, который меняется вместе со всем миром, который двигается вперед. Об этом, например, говорит начало работы военного учебного центра, открытие которого в этом году стало одним из важнейших событий университетской жизни. Студентам-парням Центр дает возможность за время учебы получить еще и военную специальность. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сказал: – Поздравляю вас с началом самой замечательной и прекрасной поры – студенчеством. Тем более, что вы будете студентами нашего госуниверситета – старейшего и самого замечательного высшего учебного заведения в городе. Хочу пожелать успехов в учебе и интересной студенческой жизни. Преподавателям и профессорам хочу пожелать хороших, замечательных студентов. С днем знаний! Председатель Попечительского совета ИГУ Сергей Ерощенко заявил: – Иркутский государственный университет является одним из лучших вузов страны. Среди выпускников есть и известные ученые, и писатели, и политические деятели, которые своими делами прославляют альма-матер. Как председатель Попечительского совета университета хочу сказать, что каждый из членов Совета готов с вами взаимодействовать на лекциях и в личных встречах. Ждем вас на предприятиях на практику. Искренне поздравляю вас с праздником! Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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