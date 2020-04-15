ИрГУПС вошел в ТОП лучших вузов России международного рейтинга ARES-2020

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ИрГУПС вошел в ТОП–200 лучших вузов России международного рейтинга ARES-2020. Автором рейтинга выступила Европейская научно-промышленная палата. Иркутский транспортный вуз расположился на 154 позиции. Университету присудили оценку BB, сообщает пресс-служба вуза.

Согласно критериям рейтинга ARES, к этой категории относят вузы, которые демонстрируют в своей деятельности надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Всего в рейтинг 2020 года вошли 278 российских вузов. Помимо ИрГУПС в нем отметились еще пять университетов транспорта. Иркутский университет путей сообщения занял третье место среди других профильных вузов, уступив Дальневосточному университету путей сообщения (120 место с категорией оценки BBB) и Петербургскому ГУПС (149 место с категорией оценки BB).

Что касается географии участников, одновременно с ИрГУПС город Иркутск в рейтинге ARES–2020 представляют еще два вуза Приангарья. Это Иркутский государственный университет (занимает 114 место с оценкой BBB) и Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (217 место с категорией оценки CCC+).