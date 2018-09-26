Ирина Синцова и Николай Труфанов приняли участие в открытии после капитального ремонта средней школы №1 поселка Качуг

Качугский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя школа №1 поселка Качуг 25 сентября вновь открыла свои двери после капитального ремонта. На открытии присутствовали председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и глава комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Николай Труфанов. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. – Приятно ощущать себя частью большого государственного дела. Мы сегодня принимаем обновленную школу. В прошлом году 1 сентября депутаты Законодательного собрания обещали, что у вас будет второй праздник – открытие обновленной школы, и мы свое обещание выполнили. Требования, которые сегодня предъявляются к качеству знаний, к тому, с какими навыками ребята выходят из стен школы, очень важны в современной жизни. Мы очень рады, что ваша школа полностью готова к тому, чтобы вы проявили себя самым лучшим образом, и для этого сегодня созданы практически все условия, – отметила на открытии Ирина Синцова и вручила руководству образовательного учреждения сертификат на 10 тысяч рублей. Капитальный ремонт Качугской школы был проведен в кратчайшие сроки. Только один учебный год занятия проводились в школе №2 и поселковой вечерней школе. Капитальный ремонт был разбит на два этапа. В прошлом году в ходе первого этапа были заменены кровля и окна, выполнен комплекс электротехнических работ. В этом году были проведены внутренние отделочные работы. Общая стоимость всех работ составила 56 млн рублей. Эти средства были выделены благодаря содействию депутатов Законодательного собрания. Ход работ регулярно контролировала Ирина Синцова. Сегодня Качугская школа №1 самая крупная в районе. 650 учеников старших классов будут обучаться в основном здании отремонтированной школы, еще 450 ребят занимаются в начальной школе. Теперь руководство школы и администрация района надеются на то, что образовательное учреждение получит новый корпус начальной школы. Проектные работы сейчас находятся в стадии завершения. Ирина Синцова и Николай Труфанов на встрече с жителями Качуга подтвердили, что в ближайшие несколько лет в районе должны появиться новые учреждения социальной сферы, в том числе начальная школа Качугской средней школы №1, также планируется проведение капитального ремонта в работающих учреждениях. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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