|Образование
|12.10.2018
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«Иркутскэнерго» и ИРНИТУ набирают старшеклассников на курсы подготовки к поступлению в Институт энергетики
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Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ) компании «Иркутскэнерго» совместно с Институтом энергетики ИРНИТУ объявляет набор старшеклассников для подготовки к поступлению на инженерно-технические специальности энергетического профиля.
На курсах будущих абитуриентов подготовят к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и дальнейшему поступлению в Институт энергетики технического университета. Кандидаты на обучение в энергоклассе пройдут конкурсный отбор, который состоит из тестирования по физике, математике и собеседования с психологом для выяснения познавательной активности, склонностей, личной мотивации.
Уроки будут вести как приглашенные специалисты из региональной предметной комиссии по ЕГЭ, так и преподаватели технического университета. Кроме подготовки по физике, математике и русскому языку учеников ждет знакомство с основами энергетического производства, во время обучения запланированы экскурсии на энергообъекты. В конце каждого урока школьников ждут домашние задания, которые максимально приближены к формату ЕГЭ. Обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент» является бесплатным для школьников, планирующих поступление в Институт энергетики ИРНИТУ. Выпускники курсов КУИЦ получат преимущество перед остальными абитуриентами при наличии равных баллов по ЕГЭ. Занятия будут проводиться с 15 ноября 2018 года по 20 мая 2019 года.
Кроме того, в этом году впервые программа стала доступна для школьников Иркутской области, вне зависимости от места их проживания. Дистанционное обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент-онлайн» будет идти в формате вебинаров и видеоконференций в режиме реального времени. Во время урока можно будет обратиться к преподавателю и оперативно получить ответы на вопросы. Для участия в занятиях необходимы компьютер или планшет с доступом в интернет, видеокамера, микрофон и адрес электронной почты, через которую будут поступать учебные материалы.
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По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»
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