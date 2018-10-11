«Иркутскэнерго» и ИРНИТУ набирают старшеклассников на курсы подготовки к поступлению в Институт энергетики

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ) компании «Иркутскэнерго» совместно с Институтом энергетики ИРНИТУ объявляет набор старшеклассников для подготовки к поступлению на инженерно-технические специальности энергетического профиля. На курсах будущих абитуриентов подготовят к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и дальнейшему поступлению в Институт энергетики технического университета. Кандидаты на обучение в энергоклассе пройдут конкурсный отбор, который состоит из тестирования по физике, математике и собеседования с психологом для выяснения познавательной активности, склонностей, личной мотивации. Уроки будут вести как приглашенные специалисты из региональной предметной комиссии по ЕГЭ, так и преподаватели технического университета. Кроме подготовки по физике, математике и русскому языку учеников ждет знакомство с основами энергетического производства, во время обучения запланированы экскурсии на энергообъекты. В конце каждого урока школьников ждут домашние задания, которые максимально приближены к формату ЕГЭ. Обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент» является бесплатным для школьников, планирующих поступление в Институт энергетики ИРНИТУ. Выпускники курсов КУИЦ получат преимущество перед остальными абитуриентами при наличии равных баллов по ЕГЭ. Занятия будут проводиться с 15 ноября 2018 года по 20 мая 2019 года. Кроме того, в этом году впервые программа стала доступна для школьников Иркутской области, вне зависимости от места их проживания. Дистанционное обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент-онлайн» будет идти в формате вебинаров и видеоконференций в режиме реального времени. Во время урока можно будет обратиться к преподавателю и оперативно получить ответы на вопросы. Для участия в занятиях необходимы компьютер или планшет с доступом в интернет, видеокамера, микрофон и адрес электронной почты, через которую будут поступать учебные материалы. КООРДИНАТЫ: Для участия в конкурсном отборе необходимо до 31 октября 2018 года отправить заполненную анкету по адресам электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Бланк анкеты размещен на сайте КУИЦ «Иркутскэнерго – ИРНИТУ» kuic-ie.istu.edu (вкладка «Школьникам»), телефоны для справок: 8 (3952) 40-59-13, 8-902-5-11-57-75 (Viber, Whats App).

(вкладка «Школьникам»), телефоны для справок: 8 (3952) 40-59-13, 8-902-5-11-57-75 (Viber, Whats App). В Братске также ведется набор учеников 11-х классов для очного обучения в энергоклассе на базе КУИЦ Братского университета. По вопросам набора в Братске обращайтесь по телефону: 8 (3953) 32-54-76, а также по адресу электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго» ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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