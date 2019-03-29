Иркутских школьников приглашают на «Неделю профессий»

Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске с 1 по 5 апреля в коворкинге «Точка кипения» пройдет серия профессиональных проб и мастер-классов для школьников «Неделя профессий».

Ежедневно в течение недели можно будет посещать разные профессиональные пробы по актуальным, увлекательным профессиям и общаться с интересными людьми о том, как планировать свое будущее, сообщают организаторы мероприятия.

Участники попробуют себя в роли создателей компьютерных игр, а также с помощью 3D печати поучаствуют в «спецзадании» по спасению марсохода, узнают о том, чем занимаются байер и персональный бренд-менеджер, как стать специалистом цифровой энергетики и IT-аудитором.

Также в программе недели мастер-классы по профессиям: блогер и маркетолог социальных сетей, журналист, координатор выставочной деятельности, архитектор информационных систем, разработчик моделей BIG DATA, куратор информационной безопасности, системный инженер интеллектуальных энергосетей, предприниматель, профессии игровой индустрии, специалист по аддитивным технологиям (3D-печать).

В проведении профессиональных проб и мастер-классов принимают участие настоящие профессионалы своего дела: радиоведущие и блогеры Иркутска, специалисты в сфере IT, искусствоведы, бизнесмены, маркетологи.

КОНТАКТЫ:

С подробной программой «Недели профессий» можно ознакомиться на сайте www.profirk.ru , а также в группе «Вконтакте» vk.com/mkc38 или по телефону 89500670787.

На все мастер-классы необходима предварительная запись. Организатором выступает ОГКУ «Молодежный кадровый центр».