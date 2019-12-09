Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма вошел в список лучших образовательных учреждений России

Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма вошел в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации», который проводится среди успешно развивающихся образовательных организаций. Об этом сообщили в министерстве образования региона со ссылкой на независимую экспертно-статистическую организацию ООО «Интерпрофстат». Результаты конкурса формировались на основе объективных оценок студентов, положительных отзывов преподавателей об удобстве рабочего процесса, сплоченности коллектива, методическом, техническом оснащении, а также учитывалось общее впечатление общества о деятельности образовательных учреждений. Коллектив колледжа успешно расширяет рамки международного сотрудничества, на протяжении нескольких лет является организатором Международного фестиваля красоты и стиля «New style – Байкал». Среди участников фестиваля - студенты из Иркутской области, Бурятии, Узбекистана, Монгольской Республики, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На базе учебного заведения также работают творческие объединения: театр моды «Шарм», студенческий «Дом моделей», школа профессионального мастерства «Феникс». Студенты колледжа - победители чемпионатов России по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, призёры чемпионатов Азии по ногтевому сервису, парикмахерскому искусству и визажу, победители международного конкурса «Золотая шпилька» в Монгольской Республике. На протяжении трёх лет подряд студентки колледжа становились победителями регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области по компетенции «Парикмахерское искусство». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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