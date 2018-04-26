ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Образование
26.04.2018

Иркутян приглашают на «Научном weekend-е» послушать «заметки криминалиста»

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 28 апреля, восьмым участником проекта «Научные weekend-ы» станет кандидат юридических наук, доцент кафедры судебного права юридического института ИГУ Александр Койсин. Он предложит на «суд» общественности свои «заметки криминалиста».

Как сообщают организаторы, Александр Койсин – автор нескольких десятков научных работ, названия которых вызывает неподдельный интерес, например, «Эксгумация трупа – осмотр или выемка», «Современные методы исследования запаховых следов (образований)», «Применение служебно-розыскных собак при осмотре места происшествия», что позволяет ожидать интереснейшую встречу. Кроме того, он неоднократно участвовал в «Днях науки ИГУ».

Напомним, проект «Научные weekend-ы» реализуется Иркутской городской общественной организацией «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутским госуниверситетом. Он посвящен предстоящему столетию крупнейшего вуза Восточной Сибири и проходит на базе Научной библиотеки имени В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Вход свободный.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске