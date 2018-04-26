Иркутян приглашают на «Научном weekend-е» послушать «заметки криминалиста»

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 28 апреля, восьмым участником проекта «Научные weekend-ы» станет кандидат юридических наук, доцент кафедры судебного права юридического института ИГУ Александр Койсин. Он предложит на «суд» общественности свои «заметки криминалиста».

Как сообщают организаторы, Александр Койсин – автор нескольких десятков научных работ, названия которых вызывает неподдельный интерес, например, «Эксгумация трупа – осмотр или выемка», «Современные методы исследования запаховых следов (образований)», «Применение служебно-розыскных собак при осмотре места происшествия», что позволяет ожидать интереснейшую встречу. Кроме того, он неоднократно участвовал в «Днях науки ИГУ».

Напомним, проект «Научные weekend-ы» реализуется Иркутской городской общественной организацией «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутским госуниверситетом. Он посвящен предстоящему столетию крупнейшего вуза Восточной Сибири и проходит на базе Научной библиотеки имени В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Вход свободный.