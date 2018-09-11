Иркутянам прочтут лекцию про славянофильскую концепцию русской нации

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музее Распутина Иркутского областного краеведческого музея 16 сентября состоится публичная лекция на тему «Воображая «русское»: славянофильская концепция русской нации». Об этом сообщает пресс-служба музея. Её прочитает известный российский историк философии, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени (Калининград) Андрей Тесля. Встреча приурочена к 180-летию программной статьи Алексея Хомякова «О старом и новом», положившей начало знаменитым дискуссиям славянофилов и западников. Андрей Тесля специализируется на изучении русской социально-философской мысли и общественной мысли 19 века, а также истории русского гражданского права 19-начала 20 века. В список его научных интересов также входят различные направления консервативной философской мысли. Среди вопросов дискуссии: Что значит быть «русским»? Каковы критерии «русскости»? На каком основании можно расширять эту общность или исключать из нее кого-то? Славянофильство, как общественное течение 19 века в русской истории стало одним из первых вариантов русского национализма. Славянофильская доктрина предполагала определенное видение своего предмета – и создание языка его описания. Хомякову, Киреевскому, Аксаковым и другим участникам группы удалось выработать тот язык и ту систему образов, которая вольно или невольно, сознательно или бессознательно используется по сей день – претерпев существенные изменения, но сохранив преемственность. Андрей Тесля расскажет гостям о рождении и становлении славянофильских концепций и ответит на их вопросы. Вход свободный. Телефон для справок 25-98-25. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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