Издательство «Просвещение» представило свои достижения в ежегодном отчете

Российская Федерация, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - На ПМЭФ-2018 АО Издательство «Просвещение» представило ежегодный открытый отчет о развитии компании. В документе отражены важнейшие финансовые показатели, проекты и достижения «Просвещения» за прошедший год, отмечает «Московский комсомолец». – 2017 год стал особенным для Группы компаний «Просвещение» – это первый этап реализации стратегии развития на период 2016–2025 годов, – сообщает Владимир Узун. Отчет АО Издательство «Просвещение» демонстрирует позитивную динамику развития компании. Так, в 2017 году был отмечен существенный рост выручки – к концу года она составила порядка 20 млрд рублей. Тиражи выпуска учебной и учебно-методической литературы превысили 100 млн экземпляров. Выросли также инвестиции – только на цифровые проекты выделено более 300 млн рублей. АО Издательство «Просвещение» вошло в ТОП-50 крупнейших книжных издательств мира по версии Publishers Weekly. По итогам VI Открытого конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2017» АО «Издательство «Просвещение» было признано «Издательством года», а управляющий директор Дмитрий Климишин стал обладателем специального диплома конкурса в номинации «Открытие года». – Работа многочисленного коллектива компании ежедневно подтверждает правильность выбранной миссии. Мы измеряем результаты нашего труда конкретными успехами учеников и учителей, образовательной сферы страны в целом. И, как свидетельствует практика, в тех регионах, образовательных организациях, где Группа компаний «Просвещение» реализует свои проекты, растут и образовательные результаты, – отразил в отчете президент АО Издательство «Просвещение» Владимир Узун. Существенная часть ежегодного отчета «Просвещения» была посвящена важности развития цифровой образовательной среды в современных школах. Как говорит статистика, приведенная в отчете, в российскую систему образования вовлечены 35 миллионов человек. Из них 30 миллионов – это сами учащиеся в возрасте от дошкольников до студентов. Остальные 5 миллионов человек – преподаватели. При этом в стране работают около 90 тысяч образовательных организаций, дающих пять миллионов рабочих мест. В отчете отдельный акцент сделан на том, что школа – это единственный этап жизни, через который проходят абсолютно все граждане России. Это база, на которой закладываются основы личности. От образовательной отрасли очень многое зависит, при этом результат заметен не сразу, а спустя годы. Поэтому так важно инвестировать в отрасль не только материальные средства, но и внимание государства. Для решения задачи повышения качества обучения в стране АО Издательство «Просвещение» запускает масштабный проект «Цифровая школа». Его ключевые задачи – помочь школьникам приспособиться к постоянно меняющемуся рынку труда; сформировать нужные компетенции и обеспечить условия дистанционного, а также онлайн-образования в школах, расположенных в отдаленных населенных пунктах. В отчете АО Издательство «Просвещение» представлена стратегия развития издательства до 2025 года с миссией «Вдохновлять людей на обучение и развитие в течение всей жизни для достижения ими успеха и самореализации». Ключевые цели стратегии: стать интеллектуальным лидером и поставщиком комплексных решений в образовании;

обладать уникальной технологией достижения образовательного результата;

обеспечивать достижение эффективности образовательного процесса. Стратегия рассчитана на работу как со средними и высшими учебными заведениями, так и с центрами дополнительного образования. Согласно отчету, в 2017 году АО Издательство «Просвещение» удалось существенно продвинуться в достижении намеченных целей. В частности, компания усилила лидирующую позицию на рынке, обеспечила стабильный рост операционных доходов от основного бизнеса, сохранила высокий уровень рентабельности и операционной эффективности, адаптировала организационную структуру под новые требования рынка, внедрила современные подходы в менеджменте для управления задачами и проектами, создала механизмы обеспечения эффективного стратегического и операционного проектного управления. Отчет АО«Издательство «Просвещение» также охватывает самые яркие события 2017 года в жизни компании, такие как участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, объявление о выходе «Просвещения» на IPO на Российском инвестиционном форуме в Сочи, предложение о создании в рамках ЮНЕСКО комитета для координации социальных образовательных программ и многое другое. В отчете также отмечены социальная, благотворительная и корпоративная жизнь компании. Динамика развития АО «Издательство «Просвещение» как полноценного образовательного интегратора подтверждается также и успешностью представления собственной деятельности на ПМЭФ’2018. Так, во время работы форума заключены новые договоры о сотрудничестве с несколькими ведущими вузами России. Например, соглашение с РАНХиГС о реализации федеральных и региональных программ и проектов по развитию управленческих кадров. Его цель – повысить качество образования, улучшив деятельность экспертного сопровождения управленческих команд. В первую очередь – за счет пересмотра подхода к специальностям и создания более эффективного руководства преподавательским составом. – Нашу Академию и группу компаний «Просвещение» объединяют общие ценности. И это не только образование, просвещение, но и диверсификация. Я ставлю эти понятия в один ряд, так как востребованный специалист в современном обществе – это человек, который может быстро адаптироваться к самым разным вызовам времени. Именно диверсификация влияет на качество человеческого капитала, а университеты и компании, оказывающие услуги в сфере образования, могут быть в равной мере важны для потребителя. В этом контексте РАНХиГС и «Просвещение» решают одинаковые задачи. Надеюсь, мы сможем помочь друг другу и в части дальнейшей диверсификации, и в вопросах повышения качества образования, – поделился ректор РАНХиГС Владимир Мау. Другим значимым для АО Издательство «Просвещение» соглашением стал документ, подписанный президентом «Просвещения» Владимиром Узуном и руководством НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ. Это соглашение касается дополнительного образования на базе высших учебных заведений. В конкретном случае – создания образовательного спортивно-культурного комплекса, призванного дать возможность школьникам найти себе будущую профессию и проявить свои творческие, интеллектуальные и спортивные способности. В данный момент этот проект находится на стадии разработки концепции. Таким образом, АО «Издательство «Просвещение» продолжает развиваться и как образовательный интегратор, и как лидер образовательной отрасли России. Новые заключенные контракты о партнерстве, а также активное сотрудничество с государством позволят «Просвещению» реализовать заявленные масштабные проекты эффективно. Учитывая темпы реализации программ, есть также возможность, что стратегия развития издательства до 2025 года будет исполнена досрочно, что положительно скажется на повышении уровня образования по всей России. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.