К новому учебному году в Иркутской области принято 53% школ и детсадов

Иркутская область, 14.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Из 1,956 тысяч образовательных организаций Иркутской области к новому учебному году готовы 951 школа и детский сад (53%). Об этом 14 августа на заседании Регионального совета сообщила заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова. Приемка учреждений началась 1 августа и завершится 20 августа. Все проверки проходят в соответствии с графиком.

Планируемая численность школьников на 1 сентября составит 321,616 тысяч человек, это на 8,7 тысяч больше, чем в 2017 году. Вместе с тем чуть снижается ожидаемая численность первоклассников. Их в этом году будет 35,3 тысяч. В 597 школах учеба организована в одну смену, в две смены – в 236 учреждениях.

На контроле Управления Роспотребнадзора находится 172 ранее выданных предписания, в которых обозначено 754 мероприятия по их устранению. Невыполнение этих предписаний грозит школам приостановлением работы. Наиболее проблемными в плане соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям остаются Аларский, Братский, Иркутский, Заларинский, Осинский, Усольский, Черемховский, Чунский и Эхирит-Булагатский районы.