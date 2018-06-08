Корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» отмечает десятилетие

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» был организован в июне 2008 года в рамках сотрудничества Иркутского технического университета с ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). В условиях дефицита квалифицированных кадров необходимость создания Центра подготовки и повышения квалификации специалистов-энергетиков была очевидна. Сегодня его работа дает возможность энергетической компании регулировать количество подготовленных специалистов в соответствии с потребностями энергопредприятий.

Студенты обучаются в КУИЦ в течение 2,5 лет по дополнительным образовательным программам, включающим в себя более 1000 академических часов. Помимо лекций, практических и лабораторных занятий предусмотрена производственная практика. Еще до ее начала все студенты проходят обязательную подготовку по охране труда и технике безопасности под руководством опытных производственников. В филиалах компании и ремонтных организациях будущие энергетики получают навыки работы на действующем оборудовании. По окончании практики предусмотрен квалификационный экзамен на соответствие занимаемой должности в комиссии предприятия. Также практические навыки студенты отрабатывают в четырех лабораториях учебно-исследовательского центра, оснащенных самым современным оборудованием: лаборатория релейной защиты и автоматики; теплотехники; электротехнического оборудования; электропривода и силовой электроники.

Сегодня с КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» по различным направлениям подготовки сотрудничают 224 преподавателя, больше половины из них – специалисты-производственники, четверть - имеют научную степень кандидата или доктора наук. За 10 лет в Центре подготовлены 42 учебные программы и 48 программ повышения квалификации кадров. Все выпускники КУИЦ получили распределение на трудоустройство в компании «Иркутскэнерго», «Иркутская электросетевая компания», «Иркутская Энергосбытовая компания», «Востсибуголь». Также ведется работа со старшеклассниками - 60 школьников приняли участие в программе обучения «Успешный абитуриент», предполагающей подготовку к ЕГЭ по профильным предметам для дальнейшего поступления в Институт энергетики ИРНИТУ.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко:

«Уникальный подход к подготовке специалистов в КУИЦ обеспечивает будущим сотрудникам запас знаний, который позволит в кратчайшие сроки приступить к самостоятельной работе на производстве. В то же время залогом успешной карьеры могут стать крепкие навыки рабочих профессий, приобретенные непосредственно на предприятиях. Десятый выпуск КУИЦ состоится в июне 2018 года. По традиции перед вручением дипломов студенты с лучшими результатами по итогам учебного года будут награждены премией «Лауреат КУИЦ»».

По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»