Крупнейшая в СНГ образовательная выставка «Навигатор поступления» пройдет 22 сентября в Иркутске

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 сентября в ТЦ «Иркутский» крупнейшая в СНГ образовательная выставка «Навигатор поступления» соберет на одной площадке более 15 ведущих вузов России и мира. Тысячи абитуриентов, известные спикеры, работодатели и психологи соберутся вместе, чтобы сломать все стереотипы и разобрать, что же ждет школьников в 2020 году. Как сообщают организаторы, на выставке можно получить актуальную информацию о выборе специальности и поступлении в крупнейшие вузы России: РАНХиГС, РосНОУ, СПБГУПТД, МШМД и др. Education USA и New York University расскажут о поступлении в иностранные вузы. Будущие студенты узнают, как подготовить портфолио для поступления, выиграть грант или получить стипендию зарубежного вуза. 5 причин прийти на выставку: Получить ответы на актуальные вопросы о поступлении в 2020 году

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Индивидуальная консультация с экспертами по поступлению В этом году «Навигатор поступления» впервые проходит в Иркутске. Также выставки состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Мурманске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Томске, Туле, Ярославле и Минске (Белоруссия). Участие в «Навигаторе поступления» бесплатное для всех посетителей. Чтобы посетить образовательную выставку, нужно зарегистрироваться на сайте. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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