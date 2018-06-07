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08.06.2018

Кузьма Алдаров: Приангарье продолжает традиции сотрудничества с Монголией в сфере науки и образования

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров принял участие в международной научно-практической конференции «Перспективы развития транспортно-логистической системы России и Монголии».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, конференция которая прошла на площадке Байкальского госуниверситета 7 июня. Участниками мероприятия стали ученые и специалисты Восточной Сибири и Монгольского государственного университета науки и технологии из Улан-Батора.

Приветствуя участников конференции от имени спикера областного парламента Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Кузьма Алдаров подчеркнул, что Монголия является важным партнером и другом как России в целом, так и Иркутской области. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере высшего образования.

Вузы Иркутска, по словам парламентария, являются кузницей кадров для Монголии, так, например, в 1980-е году в Иркутском институте народного хозяйства, как тогда назывался БГУ, училось более 200 студентов из Монголии ежегодно. Сегодня вуз продолжает славные традиции международного сотрудничества в сфере образования.

Как подчеркнул ректор БГУ Александр Суходолов, научно-образовательные связи между Байкальским госуниверситетом, Академией наук Монголии и университетами Монголии сегодня выходят на качественно новый уровень. Поручением правительства РФ Минобрнауки России создает на базе БГУ федеральную площадку по работе с Монголией – ресурсный центр российско-монгольского сотрудничества в сфере образования, науки, молодежной политики и экологии.

С докладами на конференции выступили преподаватели и ученые двух стран. Материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов БГУ.

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