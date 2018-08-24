МЧС проверило все школы и детсады на пожарную безопасность

Иркутская область, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области проверило все школы и детсады региона на пожарную безопасность. Каждое образовательное учреждение получило разрешение на открытие к новому учебному году, сообщат пресс-служба ведомства.

Всего в Иркутской области взято на учёт чуть больше двух тысяч школ и детсадов. С начала 2018 года органы государственного пожарного надзора провели 626 проверок соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, по результатам которых выявлено 973 нарушения. Сейчас устранено 720 замечаний, в суды направлено 48 материалов за невыполнение в срок предписаний об устранении требований пожарной безопасности.

Самыми острыми проблемами в школах и детсадах пожарные называют:

отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации,

неудовлетворительное состояние путей эвакуации

отсутствие и неисправность противопожарного водоснабжения

отсутствие обучения персонала.

Кроме этого, при обследовании объектов защиты в рамках работы приемочных комиссий, в 89 учреждениях выявлены иные нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Они найдены в школах и детсадах Усолья-Сибирского, Усольского района, Усть-Илимска, Ангарска, Братска, Тулунского и Иркутского района, Зимы, Усть-Удинского района, Иркутска, Усть-Кута.

Проблемным вопросом остается исполнение требований по подключению систем автоматической пожарной сигнализации с объектов на пульт пожарной охраны. На сегодняшний день 98,2% объектов, эксплуатируемых образовательными организациями оборудованы выводом сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны без участия персонала. Остаются не оборудованными объекты общеобразовательных организаций, расположенные на территории Зиминского, Куйтунского, Качугского, Киренского, Усть-Кутского, Тулунского, Катангского, Черемховского, Братского и Нижнеудинского района.

В качестве положительного опыта отмечается работа в данном направлении, организованную в Качугском и Зиминском районах, на территории которых четыре учреждения обеспечены выводом сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны без участия персонала посредством сети интернет.

В День знаний будут усилены профилактические меры на объектах проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года. С 3 по 26 сентября 2018 года спланировано проведение открытых уроков по подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних каникул.