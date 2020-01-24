|Образование
|25.01.2020
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в открытии общежития ИРНИТУ
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Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открыли общежитие для студентов Байкальского института БРИКС ИРНИТУ.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие мэр Иркутска, председатель ассоциации выпускников ИРНИТУ Дмитрий Бердников, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков, и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович и специалист-эксперт представительства МИД России в городе Иркутске Константин Чеботарев.
– Из года в год Иркутск сохраняет позиции одного из крупнейших образовательных и научных центров страны. Немаловажно создавать для своих студентов, в том числе иностранных, условия для комфортного проживания. Первыми жильцами этого общежития стали студенты из Монголии, а сейчас после ремонта первыми сюда заедут студенты Байкальского института БРИКС, – отметил в приветствии Дмитрий Бердников. – Поздравляю всех с грядущим Днем российского студенчества. Желаю и студентам, и преподавателям удачи и успехов во всех начинаниях.
В пятиэтажном здании был проведен капитальный ремонт. Помещения отвечают всем современным требованиям: комнаты обустроены необходимой мебелью и техникой, на каждом этаже располагаются камеры видеонаблюдения и магнитные замки на дверях, мойки оборудованы сенсорными кранами, в комнаты проведен интернет.