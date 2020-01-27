Мэр Иркутска проверил организацию выдачи молока учащимся начальных классов

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации департамента образования администрации Иркутска, обеспечение бесплатным молоком учащихся начальных классов производится во всех школах города. Мэр города Дмитрий Бердников посетил школу №8 и проверил, как организован процесс, сообщает пресс-служба администрации.

Поставку молока местного производителя и одноразовой посуды обеспечивает МУП «Комбинат питания».

Кроме этого, мэр проверил работу образовательного учреждения после капитального ремонта, который выполнили в прошлом учебном году. В школе заменили коммунальные и электрические сети, полы, двери и окна, отремонтировали фасад здания и внутренние помещения. Классы оборудовали современной техникой и удобной мебелью.

– Здание школы №8 давно нуждалось в капитальном ремонте. В прошлом году мы привели в порядок учебное учреждение, обеспечили здесь современные условия. В школу закуплено необходимое оборудование, в том числе для пищеблока. Следующим этапом станет строительство отдельного модуля, где будет размещен спортивный зал и учебные кабинеты, – отметил Дмитрий Бердников.