Мэр Иркутска проверил работу новых школ

Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Работу нового учебного блока гимназии №25 и школы №9, в которой выполнили капитальный ремонт, проверил мэр города Дмитрий Бердников.

– Подобные выезды в образовательные учреждения будут проводиться еженедельно. В итоге планируется посетить все иркутские школы – проверим качество питания, организацию безопасности и другие вопросы, которые волнуют родительскую общественность, пояснил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в ходе проверки Дмитрий Бердников проверил укомплектованность образовательных учреждений учебной и методической литературой, техникой, мебелью. Мэр Иркутска также планирует проверить работу новой школы №33 в микрорайоне Лесной и школы №8, которую открыли в сентябре прошлого года после капитального ремонта.

Напомним, в 2019 году в Иркутске ввели в эксплуатацию новую школу в микрорайоне Лесной и учебный блок гимназии №25. Также завершен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений №8 и №9.