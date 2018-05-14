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15.05.2018

Международный молодежный форум «Байкал» в Приангарье получил статус окружного

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный молодежный форум «Байкал» в Иркутской области стал одной из трех сибирских площадок, получивших статус «окружной». Об этом стало известно на заседании оргкомитета по подготовке молодежных форумов под председательством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Как сообщает пресс-служба Сибирского ОИЦ, две других площадки – это международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста» в Алтайском крае и межрегиональный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» в Красноярском крае. По информации участников заседания, на сегодняшний день основные задачи по подготовке мероприятий решены: определена содержательная повестка площадок, проработаны вопросы, касающиеся инфраструктурного обеспечения образовательной и деловой программы, приглашения ведущих экспертов.

В связи с этим, сообщает пресс-служба регправительства, форум «Байкал» получит 3 миллиона рублей от Росмолодежи на грантовую поддержку участников.

Для участия в мероприятии претендентам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», подать заявку на участие и пройти конкурсный отбор. По данным на сегодняшний день,  в системе зарегистрировано 1000 заявок на участие из 14 стран и 80 регионов России.

В 2018 году международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 29 июня по 6 июля. В образовательной программе форума примут участие 70 спикеров.

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