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20.09.2018

МТС подготовит школьников Иркутской области к ЕГЭ по английскому

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС запускает образовательную платформу Smart University. Первым направлением стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку, сообщает пресс-служба компании.

Платформа предлагает персональную программу, которая разрабатывается индивидуально для каждого ученика (one-to-one) с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого государственного экзамена и соответствует реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Образовательная платформа создана сотрудниками Группы МТС.

 

Урок проводится с профессиональным учителем с помощью видеосвязи через приложение или сайт сервиса. Ученик выполняет задания в рамках специально созданного интерактивного учебника. Программа подготовки к ЕГЭ по английскому языку состоит из 2,2 тысячи упражнений и 17,5 часов аудиозаписей с носителями языка из Великобритании, США и Канады. Программа позволяет в течение всего курса проходить промежуточные тесты и контролировать прогресс своего обучения с помощью встроенной системы статистики. Трекинг прогресса доступен в том числе и для родителей.

«Запуск образовательного онлайн-сервиса – важная часть стратегии группы МТС в области развития новых digital-услуг на растущих рынках, не связанных прямо с телекоммуникационным бизнесом, – комментирует директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков. – Российский рынок онлайн-технологий в сфере образования только формируется и, по нашим оценкам, находится на уровне 1,5-2% от всего рынка образования в стране. Но современные тренды в области образования демонстрируют востребованность дистанционного изучения, основного на индивидуальном подходе. По нашим прогнозам, в ближайшие три года рынок онлайн-образования вырастет в России более чем вдвое, а его объем превысит 50 млрд рублей. Поэтому мы начинаем масштабный проект по развитию сервисов в сфере онлайн-образования с запуска интерактивной образовательной платформы, которую планируем активно расширять, как с точки зрения набора обучающих программ, так и с точки зрения доступного функционала».

До конца текущего года в рамках Smart University МТС планирует открыть курсы по подготовке к ЕГЭ по математике. В 2019 году компания также намерена внедрить в платформу курсы по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, а также к ОГЭ по английскому языку. Кроме того, в рамках сервиса планируется запустить курсы по подготовке к стандартизированным международным тестам (IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.).

Оплата обучения происходит через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении. Стоимость урока - от 448,5 рублей, в зависимости от количества занятий. Первое занятие предоставляется бесплатно. За обучение в Smart University налогоплательщики (например, родители школьника) могут также получить социальный налоговый вычет.

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