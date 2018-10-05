|Образование
|06.10.2018
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Музей космонавтики открылся в школе Иркутского района
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Иркутский район, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В школе №33 поселка Молодежный Иркутского района 4 октября открыли собственный музей космонавтики. Мероприятие приурочили к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.
Первые экспонаты для музея директору школы Наталье Власевской вручили генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал и полномочный представитель Байкальского представительства Российской Гильдии управляющих и девелоперов Александр Курепов.
Также музей получил специальное издание биографии летчика, инженера, космонавта Алексея Леонова – первого человека, вышедшего в открытый космос.
– Увидев фильм о новой школе в Молодежном, Алексей Архипович [Леонов] захотел внести свой вклад в создание школьного музея и передал в дар экземпляр книги со своим автографом и пожеланиями дальнейших успехов, – говорят организаторы.
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