На церемонии закрытия Иркутского форума образования назвали лучших учителей и воспитателей

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском драматическом театре имени Охлопкова 3 февраля состоялось закрытие 13-го Иркутского форума образования «Время решений и действий». Лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» наградил мэр города Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в мероприятии приняли участие около 600 человек.

Победителем конкурса «Лучший учитель года» стал преподаватель математики лицея ИГУ Артем Малакичев. На втором месте – учитель русского языка и литературы школы №72 Анастасия Бутакова. Третье место – у педагога русского языка и литературы СОШ №63 Натальи Тарбеевой.

Звание «Лучшего воспитателя дошкольного учреждения» в этом году получила педагог-психолог детского сада №139 Александра Панкова. На втором месте воспитатель детского сада №147 города Иркутска Елена Смондаренко. На третьем – воспитатель детского сада №109 Светлана Чудинова.

Напомним, деловая программа Иркутского форума образования «Время решений и действий» стартовала 29 января. В ней приняли участие более семи тысяч педагогов общего и дополнительного образования, руководители учреждений, родители, студенты и школьники. Также на форум приехали педагоги из Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Иркутского района.

Мероприятия проходили на площадках новых и капитально отремонтированных школ Иркутска. Всего состоялось около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. Участники работали по семи направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». Основная цель форума – реализация идей национального проекта «Образование» на муниципальном уровне, объединение ресурсов города для создания единого качественного образовательного пространства.