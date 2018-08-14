«Народные инициативы» позволят улучшать материально-техническую базу образовательных учреждений Приангарья

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области, позволяет обновлять образовательные учреждения. Как сообщает пресс-служба областного парламента, за 2016-2018 годы на ремонты и обустройство школ, детских садов и учреждений дополнительного образования направлено 452 млн 307 тысяч рублей из «Народных инициатив», из них 399 млн 206 тысяч – из областного бюджета. При этом объем финансирования различных мероприятий, связанных с учреждениями образования, за счет «Народных инициатив» растет с каждым годом. Если в 2015 году затраты на них в рамках проекта составляли 24 млн 158 тысяч рублей, то в 2017 году они возросли до 199 млн 994 тысячи рублей, а в 2018 – до 228 млн 154 тысячи рублей с учетом местного софинансирования. – В этом году из областного бюджета на улучшение материально-технической базы этих учреждений в рамках «Народных инициатив» будет направлено 197 млн 921 тысяча рублей при общем объеме финансирования проекта на 2018 год в 650 млн рублей. То есть 30% всех средств проекта идут на эти цели, что говорит о востребованности данного направления. При этом «Народные инициативы» позволяют решать широкий спектр вопросов: текущий ремонт образовательных учреждений, обустройство пришкольных спортивных площадок и стадионов, благоустройство территорий, оснащение медицинских кабинетов, игровых комплексов, приобретение оборудования и мебели, – рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Так, например, Зиминский район запланировал в этом году мероприятия по ремонту пешеходных дорожек и площадок Ухтуйской школы, по текущему ремонту кровли и наружного ограждения Покровской школы, по ремонту наружного ограждения детского сада «Колосок» в Кимельтее, по текущему ремонт Хазанской образовательная школы и приобретению для нее мебели, по приобретению демонстрационных стеллажей для Масляногорской школы, по приобретению линолеума для проведения текущего ремонта общеобразовательных организаций. Финансирование данных мероприятий составит около 3 млн рублей. В Иркутском районе средства решили направить на приобретение специальных технических средств и инвентаря для обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья Уриковской СОШ, на приобретение и монтаж 15 теневых навесов для дошкольных учреждений, а также на приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования, в частности двух акустических пианино, синтезатора, двух роялей и балалайки-контрабаса. Общая стоимость работ в Иркутской районе составит 7,8 млн рублей. В Мамско-Чуйском районе в рамках «Народных инициатив» направят на нужды образовательных учреждений 1,1 млн рублей. На эти средства будет приобретена мебель для детских садов «Теремок» и «Родничок» в поселке Мама, а также модульное ограждение уличной баскетбольно-волейбольной площадки Мамской СОШ. В Тулунском районе на средства «Народных инициатив» закупят мебель и оборудование для столовых, бактерицидные лампы для 23 детских садов и 31-й школы, для школ также приобретут поворотные стулья для кабинетов информатики, а для МУК «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» приобретут автобус ГАЗель NEXT для проведения общешкольных мероприятий. Всего в рамках проекта «Народные инициативы» улучшат состояние своих образовательных учреждений в этом году 34 муниципальных образования второго уровня. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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