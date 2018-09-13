Николай Николаев поздравил Иркутский государственный университет со столетием

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе во вторник, 11 сентября, состоялось открытие выставки «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», которая будет проходить в Госдуме с 10 по 14 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Николая Николаева. На выставке представлены баннеры-плакаты и стенды, демонстрирующие наиболее яркие эпизоды истории и современности ИГУ: история создания, участие учёных ИГУ в исследованиях для нужд фронта во время Великой Отечественной войны и их вклад в дальнейшее развитие страны, история исследований Байкала 20-21 веков, творческая деятельность выдающихся выпускников Валентина Распутина и Александра Вампилова, а также последние научные достижения, проекты мегасайнс и прикладные инновационные проекты. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, поздравляя Иркутский государственный университет со столетием, сказал, что 100 лет для нашей страны – это даже не одна, не две, а три или четыре исторические эпохи. – Но, – подчеркнул Николай Николаев, – невзирая на то, что политические приоритеты меняются, меняется экономика, экология, даже климат меняется, но всё равно есть люди, которые преданно служат делу науки, делу накопления знаний, передачи их будущим поколениям. По мнению парламентарий, Иркутский государственный университет за эти 100 лет доказал свою преданность делу науки и образованию. – Для нас Иркутский государственный университет, его преподавательский, научный составы являются постоянными партнерами в деле экспертизы тех законотворческих инициатив, которые проходят, в частности, в комитете Госдумы по природным ресурсам собственности и земельным отношениям в сфере природопользования. Но я считаю, что этого мало. Нам нужно добиться того, чтобы любой законопроект, который обсуждается в Государственной Думе, проходил не только общественное обсуждение, но, в том числе, и научную экспертизу. Только тогда мы добьемся действительно качественного законотворческого процесса, – призвал депутат. Он предложил обратить внимание, какую роль играет образование и наука в послании президента Федеральному Собранию, в майском указе. – Нам предстоит достигнуть очень серьёзных целей, войти в 10-ку ведущих стран по качеству образования. Я уверен, что Иркутский государственный университет сыграет существенную роль в достижении этой цели, – заявил Николай Николаев. Он пожелал, чтобы в самое ближайшее время на базе Иркутского государственного университета был создан один из 15 научно-образовательных центров, которые должны быть созданы в соответствии с указом президента Российской Федерации. – Нам нужно поднимать Сибирь, Дальний Восток. И, конечно, один из центров науки и образования должны быть именно там, – сказал депутат. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.