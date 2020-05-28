Новый учебный год в Иркутской области рассчитывают начать в очном режиме

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 сентября 2020 года планируется начать новый учебный год в очном режиме. Дистанционный формат сейчас даже не рассматривается. Об этом было заявлено на пресс-конференции 26 мая, посвященной итогам двух месяцев дистанционного обучения в школах. – Мы надеемся, что новые этапы эпидемии коронавируса на учебный процесс не повлияют, – отметил руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфенов. Как пояснил руководитель Центра цифровой трансформации образования Института развития образования Иркутской области Александр Быков, предварительные итоги дистанционного обучения выявили несколько проблем в образовательной сфере региона. В первую очередь, это недостаточная техническая оснащенность. Педагогам при отсутствии у них средств связи образовательное учреждение предоставляло доступ к дистанционному оборудованию из школ при условии соблюдения масочного режима и остальных действующих ограничений. Однако в семьях учеников также обнаружилась низкая оснащенность техникой. Например, в некоторых удаленных населенных пунктах плохо ловил интернет. Кроме того, жесткая привязка уроков ко времени, как это было при занятиях в школах, обнажила такую проблему, как нехватка компьютеров у населения. Зачастую на всю семью, где могло быть несколько детей, приходился только один компьютер, при этом каждому ребенку надо было учиться, а родителям – работать из дома. – Мы проанализировали 398 уроков. Выводы сделаны по ним. Однако, в целом, можно экстраполировать результаты на всю область, – отметил Александр Быков. Вместе с тем, начальник управления общего и дополнительного образования Минобразования Иркутской области Ирина Лебедева подчеркнула, что в случаях, когда онлайн-обучение детей по тем или иным причинам было невозможно, использовались цифровые носители и обычные письменные работы. Вместе с тем, по словам спикеров, такой формат работы педагога, когда выдается задание и затем проверяется ответ, является неверным, так как нет самого процесса обучения и дидактики. В школах должны контролировать это, заметил Максим Парфенов. Если же реакции школьного руководства нет, то следует обращаться в вышестоящие организации, например, в службу по контролю и надзору в сфере образования. Как сказалось дистанционное обучение на успеваемости детей, будет известно осенью после того, как состоятся Всероссийские проверочные работы. Впрочем, по словам Ирины Лебедевой, значительного снижения уровня обучения, вероятно, не произойдет: – В обществе существует такой фактор, что взрослые люди чаще всего замечают не очень положительные вещи, – поддержал коллегу Александр Быков. – Но в своей массе положительного опыта [по итогам дистанционного обучения] очень много и в регионе, и в стране. Что касается детей, которые пойдут этой осенью в первый класс и которым потребуется перед этим пройти медосмотр, сложностей с получением медицинской справки возникнуть не должно. – По примеру Шелеховского района могу сказать, что педиатры точно принимают. Естественно, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Сдать анализы можно в ближайших кабинетах и пройти весь медосмотр можно за один-два дня, – отметила Ирина Лебедева. Так что, резюмировал Максим Парфенов, в августе в Иркутской области уже начнется подготовка к учебному году. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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