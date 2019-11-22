Новое здание школы искусств открылась в Саянске

Саянск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске состоялось торжественное открытие нового здания школы искусств.

В мероприятии приняли участие губернатор региона Сергей Левченко, депутат Государственной Думы РФ Михаил Щапов, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, мэр Саянска Олег Боровский.

– Задача взрослых – создать условия для развития детей, в том числе творческого. Этот объект мы начали строить летом 2018 года. Проектировщики постарались учесть предложения и пожелания участников образовательного процесса. Из областного бюджета на строительство было выделено почти 244 млн рублей, около 13 млн составило софинансирование из местного бюджета, – сказал Сергей Левченко.

В трехэтажном здании также предусмотрена возможность для обучения маломобильных групп населения, школа оборудована пассажирским лифтом.

Учреждение укомплектовано современным оборудованием: музыкальными инструментами, мебелью, учебным оборудованием, оборудованием для классов изобразительной деятельности, специальным оборудованием, оргтехникой, всего на сумму 44,5 млн рублей. Кроме того, на открытии школы глава региона вручил школе сертификат на приобретение новых гончарных кругов.

До открытия нового здания школа искусств размещалась в нескольких строениях. ДШИ осуществляет образовательную деятельность по трем направлениям: художественное, музыкальное, хореографическое. Всего в школе обучается 933 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет, и работает 43 педагога, из них 11 молодых специалистов, которые являются ее выпускниками.