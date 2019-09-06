Образовательный проект «МАСТЕР-КЛАСС» для юных исполнителей завершился гала-концертом в Иркутске

Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел образовательный проект «МАСТЕР-КЛАСС» для юных талантливых исполнителей. Участие в нем приняли 40 учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств Иркутска и области, а также студенты Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена.

Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр поддержки и развития творчества» при поддержке администрации города Иркутска.

В течение недели преподаватели ведущих творческих вузов страны проводили занятия и мастер-классы с участниками проекта. Одаренным детям и талантливой молодежи представилась возможность получить уроки известных музыкантов-исполнителей по направлениям: «фортепиано», «скрипка», «флейта», «баян» и «аккордеон». Также мастер-классы проходили для преподавателей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Завершился проект «МАСТЕР-КЛАСС» гала-концертом юных талантливых исполнителей, который состоялся в органном зале.