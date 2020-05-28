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Новости образования в Иркутской области
27.05.2020

Около 90% жителей Иркутска и пригорода отправляют детей на дополнительные занятия

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Иркутском районе провели опрос о дополнительном образовании детей. На дополнительные занятия детей отправляют 87% родителей, 10 % – хотели бы, но не могут по разным причинам. Чаще всего дети посещают частные учреждения, платят за услуги дополнительного образования 73% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

На вопрос «Довольны ли дети качеством занятий?» 35% опрошенных ответили, что довольны, более 7% – недовольны, и 57% «довольны, но с некоторыми оговорками». По мнению председателя комитета по социально-культурному законодательству Ирины Синцовой, результаты опроса в том числе говорят о нехватке муниципальных и областных учреждений в системе допобразования. В целом, необходимо решить задачи по доступности таких услуг, состоянию материально-технической базы и кадровому обеспечению сферы.

В связи с этим в ЗС Иркутской области провели круглый стол «Об эффективности реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области мероприятий по поддержке талантливых детей и молодёжи».

Ирина Синцова отметила, что тема дополнительного образования детей является частью федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  Также в рамках круглого стола был представлен региональный образовательный проект «Персей», направленный на выявление и поддержку одаренных детей. Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Образовательный центр «Персей» создается на базе оздоровительно-образовательного центра, расположенного в 20 км от Ангарска. Здесь будут организованы профильные смены для одаренных школьников Приангарья по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», для проведения занятий будет привлекаться образовательные, научные, культурные, спортивные и другие учреждения. Для участия в профильных сменах ребенку необходимо быть победителем или лауреатом конкурсных проектов «Персея».

По итогам работы круглого стола составлен ряд рекомендаций правительству области и органам местного самоуправления. В частности, рекомендовано обеспечить внедрение регионального и муниципальных сегментов навигатора, позволяющего семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей. Ирина Синцова подчеркнула, что тема остаётся в поле зрения комитета, и парламентарии еще не раз вернутся к обсуждению этого вопроса.

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