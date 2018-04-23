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21.04.2018

Ольга Голодец намерена детально ознакомиться с иркутской «Умной школой»

Иркутский район, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Умной школы» под Иркутском представили на Московском международном салоне образования зампреду правительства Российской Федерации Ольге Голодец. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Я вижу, что проект грандиозный, хотелось бы детально ознакомиться с ним, – сказала Ольга Голодец.

Образовательный комплекс «Умная школа» с посёлком для приёмных семей стоимостью 3,5 млрд рублей имеет ещё одно название «Точка будущего» и строится на участке между улицей Байкальской и Чертугеевским заливом. По замыслу авторов, в «Умной школе» будут учиться дети с разными эмоционально-психологическими и физиологическими особенностями, а также приёмные дети наряду с детьми из обычных семей. В «Умной школе» детей научат тому, что будет востребовано в будущем – умению распоряжаться своей жизнью. На Чемпионате навыков 21 века проект «Умная школа» получил первое место.

Общее число обучающихся школы составит более одной тысячи учеников, среди которых около 15 % – дети из приёмных семей. Помимо авторской программы жизненного проектирования особенностью проекта является уникальная архитектура, которая спроектирована датскими специалистами как самостоятельный образовательный инструмент.  Не выходя за пределы школы, дети могут получать в ней весь комплекс образовательных услуг. Все корпуса школы: досуговый центр, административный корпус, детский сад, бассейн, корпус старшей школы, спортивный комплекс, мастерские – спроектированы под одной кровлей. Предполагается, что образовательный комплекс примет первых учеников в 2019 году.

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