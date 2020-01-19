Олимпиада по астрономии стартовала в ИГУ 20 января

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете стартовала олимпиада по астрономии. Свои знания в рамках предметной олимпиады, входящей в перечень Всероссийской олимпиады школьников, проверяют 20 января 34 ученика 9-11 классов Приангарья, ставшие победителями городских и муниципальных этапов.

Как сообщает пресс-служба вуза, участников олимпиады и сопровождающих школьных педагогов приветствовали председатель жюри, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев, заведующий кафедрой общей и космической физики ИГУ Виктор Паперный, а также представитель Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования Татьяна Гавриленко.

Олимпиада по астрономии длится четыре часа, за это время школьники должны решить шесть заданий. После сдачи работ их ожидает экскурсия в большой иркутский планетарий, который расположен в школе № 19.

Напомним, в этом году ИГУ вновь проводит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – на базе университета проходят олимпиады по 21 общеобразовательному предмету (всего 24 предмета). На сегодняшний день в ИГУ завершились олимпиады по французскому и русскому языкам (в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации), обществознанию (в Педагогическом институте), информатике и ИКТ (в Институте математики, экономики и информатики), праву (в Юридическом институте).