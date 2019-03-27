Определены финалисты девятой научной конференции школьников «Человек и космос», которая пройдет в ИСЗФ СО РАН 12 апреля

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В финал девятой научной конференции школьников «Человек и космос», который пройдет 12 апреля в Институте солнечно-земной физики СО РАН, вышли 29 участников. Как рассказал председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Челпанов, это учащиеся первых – одиннадцатых классов из Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Ольхонского и Черемховского районов Иркутской области и города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из участников в январе зарегистрировался на сайте конференции, выбрал тему работы и научного руководителя среди сотрудников института. К 25 марта работы, выполненные под руководством школьного учителя и научного руководителя, были оформлены в краткие тезисы или видеоролик продолжительностью не более десяти минут и присланы на сайт конференции. Финал конференции включает стендовую сессию и показ моделей, затем шесть лучших исследователей презентуют свои работы перед всеми участниками, учителями и жюри. Каждую работу оценят четыре – пять экспертов, которые сделают вывод об оригинальности исследования, глубине понимания вопроса и правильности оформления работы. Дополнительные баллы предусмотрены за использование литературы на иностранном языке, расчеты и моделирование. - Пока жюри будет оценивать устные выступления финалистов, член оргкомитета конференции, заведующий лабораторией изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы, кандидат физико-математических наук Дмитрий Климушкин прочитает школьникам лекцию «Ближний космос и солнечно-земные связи», - сообщил Андрей Челпанов. – Для учителей во время стендовой сессии пройдет круглый стол по совместной работе с учеными ИСЗФ СО РАН для улучшения преподавания астрономии в школах. Победителей конференции жюри выберет из участников устной сессии. Всего предусмотрено одно первое, два вторых и три третьих места. Приз за первое место - ноутбук, за вторые места – планшеты, за третьи – беспроводные гарнитуры. Кроме того, жюри вручит и специальный приз – внешний жесткий диск – тому участнику, работа которого, хоть и не вышла в устную часть конференции, но произвела впечатление на ученых оригинальностью решений. Одиннадцатиклассники имеют возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ: за первое место предусмотрено пять дополнительных баллов к сумме результатов единого экзамена, за второе и третье места – по два дополнительных балла. СПРАВКА: Проведение конференции «Человек и космос» поддержано министерством образования Иркутской области, Институтом солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) и физическим факультетом Иркутского государственного университета. Инициатором проведения первой конференции был руководитель научно-образовательного центра ИСЗФ СО РАН Виталий Мазур. В 2018 году в конференции приняли участие 25 школьников из Иркутска, Саянска, Черемхово, Усть-Илимска, Ербогачена и Тулунского района. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инц со ран Тэги: View the discussion thread.