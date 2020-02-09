Педагог Балаганского центра детского творчества купила себе диплом об образовании

Балаганский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Педагог дополнительного образования Балаганского центра детского творчества использовала подложный диплом о среднем специальном образовании, купив его в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Начальнику управления образования Балаганского района внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – поясняют в ведомстве. – Кроме того, полиция возбудила два уголовных дела по факту подделки официального документа и использования заведомо подложного документа.

Также прокуратура района по итогам мониторинга Сети направила в Балаганский районный суд пять исков: были выявлены сайты, находящиеся в открытом доступе, где торгуют дипломами вузов и аттестатами средних и специальных образовательных учреждений. Прокуратура потребовала признать информацию, размещенную там, запрещенной к распространению в Российской Федерации.