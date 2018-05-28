Пилотный проект по формированию корпоративных общежитий поддержала Ассоциация выпускников ИрНИТУ

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Пилотный проект по формированию корпоративных общежитий поддержала Ассоциация выпускников Иркутского национального исследовательского университета.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, этот вопрос рассмотрели на отчетном заседании президиума, который накануне провел председатель Ассоциации, мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Планируется прекратить практику смешанного расселения студентов по общежитиям. Вместо этого за каждым из основных институтов ИрНИТУ закрепят необходимое количество общежитий для своих студентов. Это позволит целенаправленно распределять денежные средства на реконструкцию и ремонт зданий, а также привлекать к этим процессам профильные предприятия.

На заседании также были представлены другие пилотные проекты, которые единогласно поддержали члены президиума Ассоциации выпускников. Рассмотрели вопросы строительства храма преподобного Сергия Радонежского на территории вуза, стимулирования малого и среднего бизнеса Дальнего Востока и Байкальского региона к трудоустройству студентов вуза, о конкурсе выпускников «ТОП-100», итоги которого впервые подведут в июне 2018 года, а также проведение в сентябре беговых соревнований «Байкал Ультра Трейл».

Кроме этого, Дмитрий Бердников предложил усовершенствовать формат работы Ассоциации и провести в конце июня неформальную встречу выпускников ИрНИТУ в расширенном составе.

– Цель такой встречи – выработать общее понимание основных аспектов стратегии развития ИрНИТУ. Перед университетом сегодня стоит ключевая задача – выстроить долгосрочные партнерские отношения с промышленными предприятиями и корпорациями региона. Эта деятельность должна охватывать как крупный бизнес, так и сектор малых и средних технологических предприятий, – отметил мэр Иркутска.

На заседании также подвели итоги работы Ассоциации с осени 2016 года по настоящее время. Университету оказана помощь в открытии военной кафедры, которая уже осуществила первый набор студентов. Студенческие стройотряды активно привлекаются для работы на объектах, в том числе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Университет получил возможность спроектировать и создать студенческий сквер на улице Игошина.

Кроме этого, благодаря поддержке Ассоциации в ИрНИТУ реализуется ряд проектов, которые направлены на развитие учебного заведения и повышение качества образования в нем.