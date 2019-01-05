Почти сто человек поучаствовали в третьем региональном чемпионате ЮниорПрофи в Приангарье

Иркутская область, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий региональный чемпионат ЮниорПрофи (JuniorSkills) завершился в Иркутской области. На соревнования приехали около 100 участников из Усольского, Аларского, Заларинского, Нукутского, Шелеховского, Усть-Кутского и Тайшетского районов.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на Минобр Приангарья, программа ЮниорПрофи была инициирована фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке агентства стратегических инициатив WorldSkillsRussia, федеральных министерств образования и науки и промышленности и торговли в 2014 году. В Иркутской области активная реализация программы началась с 2017 года.

– Участие в чемпионате для них уже само по себе достижение. Всем представилась возможность получить новые знания и усовершенствовать свои практические навыки, понять, насколько они готовы к будущей профессиональной деятельности, – рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Чемпионат проходил на площадках вузов и ссузов. Соревнования по компетенции «инженерный дизайн» прошли в ИрГУПС, Иркутский аграрный техникум принял участников по компетенции «агрономия» и «сити-фермерство». В Усольском химико-технологическом техникуме – филиале ИРНИТУ – прошли соревнования по компетенции «лабораторный химический анализ», а ИГУ принимал ребят, которые выполняли задания по компетенции «прототипирование», «мобильная робототехника» и «конструирование». Соревнования по компетенции «мультимедийная журналистика» прошли в БГУ.

Кроме того, в рамках чемпионата в Иркутском техникуме машиностроения имени Трапезникова состоялся круглый стол «Роль Hard или Soft skills в формировании успешной личности», где обсуждали роль и значение «технических» и «социальных» навыков в профессиональной самореализации. Участниками мероприятия стали преподаватели иркутских вузов, учителя школ Иркутской области, бизнесмены, ведущие психологи, студенты.