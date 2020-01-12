Полиция Приангарья приглашает студентов на стажировку

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области приглашает учащихся вузов и ссузов принять участие в ежегодной всероссийской акции МВД «Студенческий десант», которая пройдет с 20 по 24 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за это время студенты смогут посетить различные подразделения полиции: центр кинологической службы ГУ МВД, ГИБДД, Главное следственное управление, Центр специального назначения «Гром», пресс-служба, а также Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» (патрульно-постовая служба, отдел по исполнению административного законодательства и дежурная часть).

– Участники акции увидят, как несут службу сотрудники различных полицейских профессий, получат ответы на вопросы, связанные со спецификой работы, – говорят в областном ГУ МВД.

Кроме этого, сотрудники подразделений по работе с личным составом подробно расскажут об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам в ОВД, доведут информацию о трудоустройстве в МВД, денежном довольствии, социальных гарантиях и имеющихся вакансиях.

КООРДИНАТЫ:

Организационное собрание студентов состоится 15 января в 16:00 по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 24 (Белый дом ИГУ). При себе обязательно иметь паспорт и студенческий билет.