|Образование
|13.01.2020
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Полиция Приангарья приглашает студентов на стажировку
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Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области приглашает учащихся вузов и ссузов принять участие в ежегодной всероссийской акции МВД «Студенческий десант», которая пройдет с 20 по 24 января.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за это время студенты смогут посетить различные подразделения полиции: центр кинологической службы ГУ МВД, ГИБДД, Главное следственное управление, Центр специального назначения «Гром», пресс-служба, а также Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» (патрульно-постовая служба, отдел по исполнению административного законодательства и дежурная часть).
– Участники акции увидят, как несут службу сотрудники различных полицейских профессий, получат ответы на вопросы, связанные со спецификой работы, – говорят в областном ГУ МВД.
Кроме этого, сотрудники подразделений по работе с личным составом подробно расскажут об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам в ОВД, доведут информацию о трудоустройстве в МВД, денежном довольствии, социальных гарантиях и имеющихся вакансиях.
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