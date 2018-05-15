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16.05.2018

Последние звонки в школах Иркутска прозвенят 24 мая

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских школах «Последний звонок» проведут 24 мая. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Точное количество выпускников, которые примут в нем участие, пока не известно, но это будут учащиеся и девятых, и 11-х классов. Для сравнения, в 2017 году школы областного центра покинули более 3,3 тысячи 11-классников, в 2016 году – свыше 3,2 тысячи.

Отметим, традиционно «Последние звонки» проходят в России на день позже, но в этом году мероприятия сдвинуты. С 25 мая начинается основной период сдачи ОГЭ, первым экзаменом для девятиклассников станут иностранные языки.

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