Приангарье вернулось в ТОП-10 рейтинга самых интернет-активных школ России

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - 31 августа 2018 года Российский новый университет (РосНОУ) и группа компаний «Просвещение» подвели итоги 11-го общероссийского рейтинга школьных сайтов. В него вошли 35 образовательных учреждений из Приангарья, регион попал в ТОП-10.

Напомним, в прошлом году регион не попал в первую десятку рейтинга, спустившись с седьмого на 13-е место по итогам самопроверки.

В этом году участники рейтинга, представляющие 85 регионов Российской Федерации, подали 6501 заявку, из которых впоследствии прошли самообследование и были допущены к экспертизе 2559 сайтов из 72 субъектов РФ.

Как сообщают организаторы, новшеством 11-й версии рейтинга стало введение группы критериев «Социальные сети» для сайтов школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования: эксперты оценивали количество и качество контента, количество подписчиков и реакцию аудитории на посты школы.

Самыми интернет-активными традиционно стали школы из Московской области (1509 заявок).Вслед за нею идут Москва (153), Севастополь (86), Челябинская область (84), Ханты-Мансийский автономный округ (83), Санкт-Петербург (76), Самарская область (53), Республика Крым (46), Иркутская область (35). Замыкает десятку наиболее активных регионов Ростовская область (30).

Из 2559 проанализированных экспертами сайтов 1845 (72,1 %) были признаны сайтами высокого уровня. При этом Московская область делегировала в топ рейтинга 1077 сайтов – 58 % от всех сайтов высокого уровня всех регионов РФ.

Напомним, рейтинг школьных сайтов проводится с 2011 года. Результаты 2018 года опубликованы на сайте рейтинга .