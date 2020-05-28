Пробные ЕГЭ в Иркутской области состоятся в конце июня

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пробные ЕГЭ в Иркутской области запланированы на 29 и 30 июня. Об этом на заседании депутатского штаба при Заксобрании сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Она отметила, что в прошлые годы были случаи, когда пробные ЕГЭ проводились без участия детей – только для проверки системы, аппаратуры и так далее. Елена Апанович допускает, что и в этом году они пройдут в таком же режиме, но достоверной информации от Минпросвещения по этому вопросу еще нет. Также неизвестно, по каким именно предметам будут пробные экзамены.

В июле начнется основной экзаменационный период. 3 июля состоятся ЕГЭ по географии, литературе, информатике, 6 и 7 июля будут экзаменовать по русскому языку.

– Это новшество этого года – проводить ЕГЭ по русскому языку в два дня, – отметила глава ведомства. – Это сделано для наибольшего разобщения и рассредоточения обучающихся.

На 10 июля запланирован ЕГЭ по математике, на 13 июля – по истории и физике, на 16 июля – по обществознанию и химии, на 20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 22-23 июля. Резервными днями для всех учебных предметов назначены 24 и 25 июля.

Кроме того, в Иркутской области 70 будущих выпускников не успели до эпидемии пройти собеседование – девятиклассники смогут сделать это 5 июня, 11-классники – 8 июня.

И.о. министра отметила, что в этом году девятиклассники освобождены от сдачи ОГЭ. Кроме того, ЕГЭ могут не сдавать те, кто не планирует поступать в вуз. А будущие абитуриенты могут ограничиться сдачей экзаменов только по предметам, необходимым для поступления.

Елена Апанович также сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией у педагогов, участвующих в принятии ЕГЭ, отпуск в этом году будет разбит – они будут отдыхать не в июле-августе, как обычно, а в июне и августе.