Программа подготовки к ЕГЭ 2019: что нужно знать?

Российская Федерация, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ЕГЭ, или единый государственный экзамен, в обязательном порядке сдается будущими студентами ВУЗов, которые являются выпускниками 11-х классов школ. Они заинтересованы сдать экзамен на "хорошо" или "отлично", чтобы получить высокие суммарные баллы. Чем выше балл, тем больше шансов поступить в престижный ВУЗ и учиться на том факультете, на котором давно хотелось. Баллы в сертификате по сдаче ЕГЭ очень важны, на них будут смотреть в первую очередь при зачислении. Программа подготовки к ЕГЭ 2019 г. может составляться или самостоятельно учеником, или учителем, который преподает индивидуально (либо в группах). Все зависит от предмета и формы, в которой он будет преподаваться. Например, при самостоятельном составлении программы желательно уделять хотя бы по два часа в неделю каждому предмету. Это – только в том случае, если приступить к подготовке за несколько месяцев до самого экзамена. При этом, во всех случаях важно, чтобы были учтены все теоретические и практические аспекты. По каким предметам предлагаются подготовительные курсы ЕГЭ? Как известно, состав программы всегда зависит от дисциплины. Среди современных студентов очень большой спрос на гуманитарные – такие, как: литература;

английский язык (а также немецкий, французский, испанский);

история. Будущие юристы, переводчики, историки, журналисты – все будут иметь прямое отношение к гуманитарной сфере. Поэтому для них очень важно хорошо сдать эти предметы. Среди всех экзаменов особенно выделяются тесты по иностранному языку. Они делятся на несколько этапов, где нужно показать не только умение читать и переводить текст, но и воспринимать иностранную речь на слух. Не меньшим спросом пользуются и точные науки: информатика;

физика;

химия;

биология. Некоторые сдают и общественные науки – обществознание, географию. Среди множества предметов есть два обязательных, которые сдают все без исключения, независимо от выбранного ВУЗа и специальности. Это русский язык и математика. В зависимости от дисциплины, подготовительная программа обязательно должна включать практические работы. Если это математика, физика или химия, то решение задач, если литература или язык – написание сочинений, изложений. Тренировать грамматику можно посредством написания диктантов, прочтения книг. Хорошие преподаватели уделяют достаточно внимания теоретическим и практическим аспектам в любой дисциплине. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.